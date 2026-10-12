Дамбраускас: Все ждут от "Сабах" победы над "Славией" в ЛЧ

Главный тренер "Сабаха" Валдас Дамбраускас заявил, что его команда приложит все усилия, чтобы добиться победы в матче с пражской "Славией".

Как передает Report, об этом он заявил на пресс-конференции перед матчем общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против чешского клуба.

"Сделаем все, что в наших силах. Думаю, все ждут от нас победы. Завтра на поле может случиться все что угодно. Главное - выполнить задуманное на поле и набрать три очка", - сказал специалист.

Он подчеркнул, что у "Славии" очень хороший стиль игры, команда предпочитает атакующий футбол.

"Они хорошо подготовились к матчу. Нам предстоит борьба с командой, которая никогда не устает. "Славия" - атакующая команда. Тем не менее я верю в наши силы. Думаю, на поле мы найдем слабые места соперника", - отметил Дамбраускас.

Тренер также добавил, что на поле важно качество. "Это Лига чемпионов. Здесь значение имеет качество команды. У меня нет возможности выбирать соперников. Постараемся достойно бороться со всеми. "Славия" давно не побеждала в гостях в Лиге чемпионов. Они захотят победить в этом матче. Эта ситуация не является для меня источником мотивации. Для меня главная мотивация - выйти на поле и показать красивый футбол. Я доверяю своим футболистам", - сказал он.

Отметим, что матч "Сабах" - "Славия" состоится завтра в 20:45 на Бакинском Олимпийском стадионе.