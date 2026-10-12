Трамп: ЕС заплатил России $250 млрд за энергоресурсы
Другие страны
- 12 октября, 2026
- 18:23
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский союз заплатил России $250 млрд за энергоресурсы, обвинив медиа в нежелании освещать эту тему.
Как передает Report, об этом Трамп написал в Truth Social.
"Европейский союз заплатил России $250 млрд за энергоресурсы, но фейковые медиа не хотят даже приближаться к этой теме. Я всегда принимал правильные решения в интересах американского народа - ВСЕГДА АМЕРИКА ПРЕЖДЕ ВСЕГО!" - отметил он.
Ранее Трамп заявил о договоренности с Россией по поставкам дизельного топлива на американский и мировой рынки после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам американского лидера, поставки должны способствовать снижению цен на топливо.
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