Tramp: Aİ enerji resursları üçün Rusiyaya 250 milyard dollar ödəyib
Digər ölkələr
- 12 oktyabr, 2026
- 18:34
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ABŞ Prezidenti Donald Tramp Avropa İttifaqının (Aİ) enerji resursları üçün Rusiyaya 250 milyard dollar ödədiyini bildirərək, medianı bu mövzunu işıqlandırmaq istəməməkdə günahlandırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Tramp "Truth Social"da yazıb.
"Avropa İttifaqı enerji resurslarına görə Rusiyaya 250 milyard dollar ödəyib, lakin saxta media bu mövzuya yaxınlaşmaq belə istəmir. Mən həmişə Amerika xalqının maraqları naminə düzgün qərarlar qəbul etmişəm – Amerikanın maraqları həmişə öndə gəlir!" - o qeyd edib.
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