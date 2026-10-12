Ботир Кудратходжаев назначен министром обороны Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил Ботира Кудратходжаева министром обороны страны.

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова в соцсетях, глава государства подписал соответствующий указ.

Ранее кандидатура Кудратходжаева была одобрена депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламент).

Шухрат Халмухамедов освобожден от должности министра обороны в связи с переходом на другую должность.