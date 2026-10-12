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    Ботир Кудратходжаев назначен министром обороны Узбекистана

    В регионе
    • 12 октября, 2026
    • 18:20
    Ботир Кудратходжаев назначен министром обороны Узбекистана

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил Ботира Кудратходжаева министром обороны страны.

    Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова в соцсетях, глава государства подписал соответствующий указ.

    Ранее кандидатура Кудратходжаева была одобрена депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламент).

    Шухрат Халмухамедов освобожден от должности министра обороны в связи с переходом на другую должность.

    Ботир Кудратходжаев Шухрат Халмухамедов Узбекистан
    Botir Qudratxocayev Özbəkistanın müdafiə naziri təyin edilib
    Uzbekistan names Botir Qudratkhodjayev new defense minister
    44 - Tezliklə
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