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    Botir Qudratxocayev Özbəkistanın müdafiə naziri təyin edilib

    Region
    • 12 oktyabr, 2026
    • 18:55
    Botir Qudratxocayev Özbəkistanın müdafiə naziri təyin edilib

    Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Botir Qudratxocayevi ölkənin müdafiə naziri təyin edib.

    "Report" Özbəkistan Prezidentinin mətbuat katibi Şerzod Asadovun sosial şəbəkələrdəki paylaşımına istinadən xəbər verir ki, dövlət başçısı müvafiq fərman imzalayıb.

    Daha əvvəl Qudratxocayevin namizədliyi Ali Məclisin (parlament) Qanunvericilik Palatasının deputatları tərəfindən təsdiqlənib.

    Şuxrat Xalmuxamedov başqa vəzifəyə keçməsi ilə əlaqədar müdafiə naziri vəzifəsindən azad edilib.

    Botir Qudratxocayev Özbəkistan
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    Uzbekistan names Botir Qudratkhodjayev new defense minister
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    44 - Tezliklə

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