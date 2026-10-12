Пярвиз Сафаров: Цель программы реабилитации - обеспечить украинским детям необходимую поддержку

Украинские дети пройдут десятидневную программу социальной и медицинской реабилитации в Габалинском детском реабилитационном центре.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя правления Агентства социальных услуг Азербайджана Пярвиз Сафаров.

По его словам, основная цель программы - обеспечить детям необходимую поддержку во время их пребывания в Азербайджане.

"Дети проведут десять дней в Габалинском детском реабилитационном центре. Для них организуют индивидуальные и групповые психологические консультации, арт-терапию и другие необходимые мероприятия по социальной реабилитации", - сказал Сафаров.

В рамках медицинской реабилитации дети также смогут воспользоваться различными услугами центра, включая лечебные ванны и бассейн.

Представитель агентства отметил, что программа призвана помочь устранить последствия влияния сложившейся в Украине ситуации на детей и обеспечить их социальную реабилитацию.

Для организации досуга предусмотрены поездки не только по Габале, но также в Шеки и Шамахы. Дети посетят музеи, культурные объекты и места отдыха.