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    Пярвиз Сафаров: Цель программы реабилитации - обеспечить украинским детям необходимую поддержку

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2026
    • 18:49
    Пярвиз Сафаров: Цель программы реабилитации - обеспечить украинским детям необходимую поддержку

    Украинские дети пройдут десятидневную программу социальной и медицинской реабилитации в Габалинском детском реабилитационном центре.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя правления Агентства социальных услуг Азербайджана Пярвиз Сафаров.

    По его словам, основная цель программы - обеспечить детям необходимую поддержку во время их пребывания в Азербайджане.

    "Дети проведут десять дней в Габалинском детском реабилитационном центре. Для них организуют индивидуальные и групповые психологические консультации, арт-терапию и другие необходимые мероприятия по социальной реабилитации", - сказал Сафаров.

    В рамках медицинской реабилитации дети также смогут воспользоваться различными услугами центра, включая лечебные ванны и бассейн.

    Представитель агентства отметил, что программа призвана помочь устранить последствия влияния сложившейся в Украине ситуации на детей и обеспечить их социальную реабилитацию.

    Для организации досуга предусмотрены поездки не только по Габале, но также в Шеки и Шамахы. Дети посетят музеи, культурные объекты и места отдыха.

    Реабилитация украинских детей в Азербайджане
    Pərviz Səfərov: Ukraynalı uşaqlar Qəbələ Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində qalacaq
    Ukrainian children to spend 10 days at Gabala rehabilitation center
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