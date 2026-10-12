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    Посол: Азербайджан принял на реабилитацию более 700 детей из Украины

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2026
    • 18:35
    Посол: Азербайджан принял на реабилитацию более 700 детей из Украины

    Более 700 украинских детей уже прошли реабилитацию в Азербайджане, им обеспечили отдых и необходимую поддержку.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

    По его словам, очередная группа украинцев, прибывших в Азербайджан, состоит из жителей Киевской и Днепропетровской областей. В нее входят представители семей военнослужащих, в том числе их жены и дети.

    "Мы очень ценим поддержку руководства Азербайджана и всего азербайджанского народа. Уже более 700 детей посетили Азербайджан, где им оказали особое гостеприимство, обеспечили реабилитацию и необходимую поддержку", - сказал он.

    Посол также добавил, что Украина никогда не забудет поддержку со стороны Азербайджана.

    Юрий Гусев Азербайджано-украинские отношения Реабилитация украинских детей в Азербайджане
    Yuri Qusev: 700-dən çox ukraynalı uşaq Azərbaycanda reabilitasiya keçib
    Ukrainian ambassador: More than 700 children received support in Azerbaijan
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