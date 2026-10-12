Посол: Азербайджан принял на реабилитацию более 700 детей из Украины

Более 700 украинских детей уже прошли реабилитацию в Азербайджане, им обеспечили отдых и необходимую поддержку.

Как передает Report, об этом заявил журналистам посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

По его словам, очередная группа украинцев, прибывших в Азербайджан, состоит из жителей Киевской и Днепропетровской областей. В нее входят представители семей военнослужащих, в том числе их жены и дети.

"Мы очень ценим поддержку руководства Азербайджана и всего азербайджанского народа. Уже более 700 детей посетили Азербайджан, где им оказали особое гостеприимство, обеспечили реабилитацию и необходимую поддержку", - сказал он.

Посол также добавил, что Украина никогда не забудет поддержку со стороны Азербайджана.