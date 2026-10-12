Азербайджан и Иран обсудили обмен опытом в сфере управления ЧС
- 12 октября, 2026
- 18:31
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Азербайджан и Иран обсудили расширение сотрудничества в сфере управления чрезвычайными ситуациями, включая обмен информацией и оперативную координацию при ликвидации последствий происшествий.
Как сообщает Report, переговоры провели министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров и глава МВД Ирана Эскандар Момени, возглавляющий находящуюся в стране делегацию.
Гейдаров отметил важность расширения связей между профильными ведомствами в контексте развития азербайджано-иранских отношений.
Он подробно рассказал гостю о деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и подчеркнул взаимную выгоду от сотрудничества в области обмена информацией и опытом, оперативной координации при ликвидации последствий различных чрезвычайных происшествий и по другим направлениям.
Глава МЧС выразил уверенность, что визит и проведенные переговоры придадут импульс развитию межведомственных связей.
Момени, в свою очередь, отметил, что в Иране высоко оценивают гуманитарную помощь, которую Азербайджан оказывал во время происходивших в стране крупных чрезвычайных ситуаций.
Министр также рассказал о перспективах развития сотрудничества между ведомствами в сфере управления чрезвычайными ситуациями и подчеркнул значение нынешнего визита для укрепления связей.