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    Азербайджан и Иран обсудили обмен опытом в сфере управления ЧС

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2026
    • 18:31
    Азербайджан и Иран обсудили обмен опытом в сфере управления ЧС

    Азербайджан и Иран обсудили расширение сотрудничества в сфере управления чрезвычайными ситуациями, включая обмен информацией и оперативную координацию при ликвидации последствий происшествий.

    Как сообщает Report, переговоры провели министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров и глава МВД Ирана Эскандар Момени, возглавляющий находящуюся в стране делегацию.

    Гейдаров отметил важность расширения связей между профильными ведомствами в контексте развития азербайджано-иранских отношений.

    Он подробно рассказал гостю о деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и подчеркнул взаимную выгоду от сотрудничества в области обмена информацией и опытом, оперативной координации при ликвидации последствий различных чрезвычайных происшествий и по другим направлениям.

    Глава МЧС выразил уверенность, что визит и проведенные переговоры придадут импульс развитию межведомственных связей.

    Момени, в свою очередь, отметил, что в Иране высоко оценивают гуманитарную помощь, которую Азербайджан оказывал во время происходивших в стране крупных чрезвычайных ситуаций.

    Министр также рассказал о перспективах развития сотрудничества между ведомствами в сфере управления чрезвычайными ситуациями и подчеркнул значение нынешнего визита для укрепления связей.

    Азербайджан и Иран обсудили обмен опытом в сфере управления ЧС
    Азербайджан и Иран обсудили обмен опытом в сфере управления ЧС

    МЧС Азербайджана Кямаледдин Гейдаров Азербайджано-иранские отношения
    Фото
    Kəmaləddin Heydərov İranın daxili işlər naziri İsgəndər Momeni ilə görüşüb
    Фото
    Azerbaijan, Iran discuss cooperation on emergency management
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    44 - Tezliklə

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