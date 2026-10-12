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    Состоялась церемония выпуска "Курса совершенствования офицерского состава"

    Армия
    • 12 октября, 2026
    • 18:50
    Состоялась церемония выпуска Курса совершенствования офицерского состава

    В соответствии с планом подготовки на 2026 год в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии состоялась церемония очередного выпуска "Курса совершенствования офицерского состава".

    Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

    Выступивший на церемонии заместитель ректора Национального университета обороны по научной и образовательной части генерал-майор Ариф Гасанов рассказал о реформах в области армейского строительства, отметив важность наращивания кадрового потенциала. Успешно окончившим курс военнослужащим были выражены пожелания успехов в дальнейшей службе.

    Слушатели курса поблагодарили руководство Министерства обороны и Национального университета обороны за оказанное внимание и заботу.

    Затем военнослужащим, успешно окончившим "Курс совершенствования офицерского состава", были вручены сертификаты, а слушатели, продемонстрировавшие высокие результаты в ходе учебно-подготовительного процесса, были награждены почетными грамотами.

    В заключение отличник курса прикрепил эмблему к символическому пню.

    Состоялась церемония выпуска Курса совершенствования офицерского состава
    Состоялась церемония выпуска Курса совершенствования офицерского состава
    Состоялась церемония выпуска Курса совершенствования офицерского состава
    Состоялась церемония выпуска Курса совершенствования офицерского состава
    Состоялась церемония выпуска Курса совершенствования офицерского состава
    Состоялась церемония выпуска Курса совершенствования офицерского состава
    Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
    Фото
    "Zabit heyətini təkmilləşdirmə kursu"nun növbəti buraxılış mərasimi keçirilib
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    Azerbaijan Army holds graduation ceremony for Officer Development Cour
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