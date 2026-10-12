Состоялась церемония выпуска "Курса совершенствования офицерского состава"

В соответствии с планом подготовки на 2026 год в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии состоялась церемония очередного выпуска "Курса совершенствования офицерского состава".

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

Выступивший на церемонии заместитель ректора Национального университета обороны по научной и образовательной части генерал-майор Ариф Гасанов рассказал о реформах в области армейского строительства, отметив важность наращивания кадрового потенциала. Успешно окончившим курс военнослужащим были выражены пожелания успехов в дальнейшей службе.

Слушатели курса поблагодарили руководство Министерства обороны и Национального университета обороны за оказанное внимание и заботу.

Затем военнослужащим, успешно окончившим "Курс совершенствования офицерского состава", были вручены сертификаты, а слушатели, продемонстрировавшие высокие результаты в ходе учебно-подготовительного процесса, были награждены почетными грамотами.

В заключение отличник курса прикрепил эмблему к символическому пню.