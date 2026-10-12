İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    "Zabit heyətini təkmilləşdirmə kursu"nun növbəti buraxılış mərasimi keçirilib

    Hərbi
    • 12 oktyabr, 2026
    • 18:39
    Zabit heyətini təkmilləşdirmə kursunun növbəti buraxılış mərasimi keçirilib

    2026-cı ilin hazırlıq planına əsasən, Azərbaycan Ordusunun Təlim və Tədris Mərkəzində "Zabit heyətini təkmilləşdirmə kursu"nun növbəti buraxılış mərasimi keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, mərasimdə ordu quruculuğu sahəsində aparılan islahatlardan danışan Milli Müdafiə Universiteti rektorunun elm və təhsil üzrə müavini general-mayor Arif Həsənov təcrübəli kadr potensialının artırılmasının vacibliyini qeyd edib. Həmçinin kursu müvəffəqiyyətlə başa vuran hərbçilərə gələcək xidmətlərində uğurlar arzulayıb.

    Dinləyicilər isə öz növbələrində kurs müddətində onlara göstərilən yüksək diqqət və qayğıya görə Müdafiə Nazirliyinin və Milli Müdafiə Universitetinin rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını bidiriblər.

    Sonra "Zabit heyətini təkmilləşdirmə kursu"nu müvəffəqiyyətlə bitirənlərə sertifikatlar, təlim və tədrisdə yüksək nəticələr əldə edən dinləyicilərə isə fəxri fərmanlar təqdim olunub.

    Sonda kurs birincisi tərəfindən rəmzi yaş kötüyünə emblem vurulub.

    Zabit heyətini təkmilləşdirmə kursunun növbəti buraxılış mərasimi keçirilib
    Zabit heyətini təkmilləşdirmə kursunun növbəti buraxılış mərasimi keçirilib
    Zabit heyətini təkmilləşdirmə kursunun növbəti buraxılış mərasimi keçirilib
    Zabit heyətini təkmilləşdirmə kursunun növbəti buraxılış mərasimi keçirilib
    Zabit heyətini təkmilləşdirmə kursunun növbəti buraxılış mərasimi keçirilib
    Zabit heyətini təkmilləşdirmə kursunun növbəti buraxılış mərasimi keçirilib
    Foto
    Состоялась церемония выпуска "Курса совершенствования офицерского состава"
    Foto
    Azerbaijan Army holds graduation ceremony for Officer Development Cour
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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