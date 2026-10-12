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    Состоялась церемония открытия учений "Встреча соколов-2026"

    Армия
    • 12 октября, 2026
    • 18:41
    Состоялась церемония открытия учений Встреча соколов-2026

    Состоялась церемония открытия совместных тактико-летных учений "Встреча соколов-2026" с участием авиации ВВС и средств ПВО Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, мероприятие прошло на авиационной базе ВВС Азербайджана.

    Выступивший на церемонии генерал-майор Заур Рустамов рассказал о значении учений и пожелал участникам успехов.

    Отмечается, что учения организованы на основании двустороннего "Протокола первого заседания Совместного комитета по военному сотрудничеству". Участникам подробно рассказали о сценарии учений и поставленных задачах, был продемонстрирован видеоролик о деятельности ВВС. Затем состоялся осмотр авиационной техники.

    Состоялась церемония открытия учений "Встреча соколов-2026"

    Состоялась церемония открытия учений Встреча соколов-2026
    Состоялась церемония открытия учений Встреча соколов-2026

    Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
    Фото
    Видео
    "Şahinlərin Görüşü-2026" müştərək taktiki-uçuş təliminin açılış mərasimi keçirilib
    Фото
    Видео
    'Falcons Meet - 2026' joint tactical flight exercise opening ceremony held
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