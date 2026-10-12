Состоялась церемония открытия учений "Встреча соколов-2026"
Армия
- 12 октября, 2026
- 18:41
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Состоялась церемония открытия совместных тактико-летных учений "Встреча соколов-2026" с участием авиации ВВС и средств ПВО Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, мероприятие прошло на авиационной базе ВВС Азербайджана.
Выступивший на церемонии генерал-майор Заур Рустамов рассказал о значении учений и пожелал участникам успехов.
Отмечается, что учения организованы на основании двустороннего "Протокола первого заседания Совместного комитета по военному сотрудничеству". Участникам подробно рассказали о сценарии учений и поставленных задачах, был продемонстрирован видеоролик о деятельности ВВС. Затем состоялся осмотр авиационной техники.
Состоялась церемония открытия учений "Встреча соколов-2026"
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