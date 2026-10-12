Состоялась церемония открытия учений "Встреча соколов-2026"

Состоялась церемония открытия совместных тактико-летных учений "Встреча соколов-2026" с участием авиации ВВС и средств ПВО Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, мероприятие прошло на авиационной базе ВВС Азербайджана.

Выступивший на церемонии генерал-майор Заур Рустамов рассказал о значении учений и пожелал участникам успехов.

Отмечается, что учения организованы на основании двустороннего "Протокола первого заседания Совместного комитета по военному сотрудничеству". Участникам подробно рассказали о сценарии учений и поставленных задачах, был продемонстрирован видеоролик о деятельности ВВС. Затем состоялся осмотр авиационной техники.