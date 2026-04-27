    • 27 апреля, 2026
    Айдын Мирзазаде: WUF13 усилит интерес инвесторов к Азербайджану

    Предстоящая в Баку 13-я сессия Всемирного форума городского развития (WUF13) повысит интерес крупных компаний к Азербайджану.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Айдын Мирзазаде на пленарном заседании Милли Меджлиса.

    По его словам, проведение форума в столице позволит представителям различных стран ознакомиться с азербайджанским опытом в сфере градостроительства. "Кроме того, Азербайджан продемонстрирует высокий уровень организации подобных мероприятий. Нет никаких сомнений, что форум пройдет на высоком уровне, что еще раз подтверждает авторитет страны на международной арене", - отметил он.

    Депутат подчеркнул, что в Азербайджане ведется масштабная работа не только по строительству жилья и социальных объектов, но и по восстановлению коммуникационной инфраструктуры. "Это требует значительных финансовых ресурсов и большого опыта", - добавил Мирзазаде.

    Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.

    Всемирный форум городов (WUF13) Айдын Мирзазаде
    Aydın Mirzəzadə: "WUF13 böyük şirkətlərin Azərbaycana marağını artıracaq"

    Ильхам Алиев: Азербайджан и Чехия - очень надежные партнеры в энергетическом секторе

    Милли Меджлис одобрил оплату обучения детей погибших саперов за счет государства

    Ильхам Алиев: У нас очень активный политический диалог с Чехией

    Испания призвала туристов заранее приобрести авиабилеты из-за ожиданий роста цен

    Ильхам Алиев и Андрей Бабиш выступили с заявлениями для прессы

    Норвегия и Украина договорились о совместном выпуске дронов mid-strike

    В Азербайджане ужесточили наказания, связанные с террористической деятельностью

    Айдын Гусейнов: WUF13 привлечет внимание к Карабаху и Восточному Зангезуру

