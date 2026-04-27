Aydın Mirzəzadə: "WUF13 böyük şirkətlərin Azərbaycana marağını artıracaq"
27 aprel, 2026
- 12:22
Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun On Üçüncü Sessiyası (WUF13) böyük şirkətlərin Azərbaycana marağını artıracaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu deputat Aydın Mirzəzadə Milli Məclisin yaz sessiyasının plenar iclasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, şəhərsalma tədbirinin Bakıda keçirilməsi müxtəlif ölkələrin Azərbaycan təcrübəsini öyrənməsinə səbəb olacaq: "Bundan başqa, Azərbaycan tədbirin təşkil edilməsi məsələsində də yaxşı nümunə göstərəcək. Tədbirin yüksək şəkildə keçirilməsinə heç bir şübhə yoxdur. Bu mənada Azərbaycan beynəlxalq aləmdə ciddi nüfuza malikdir".
Deputat qeyd edib ki, Azərbaycanda təkcə mənzillər, sosial obyektlər inşa edilmir, həm də kommunikasiyalar bərpa olunur: "Bu, böyük vəsait, təcrübə tələb edir".
13:03
Pəncərə silən 41 yaşlı qadın 6-cı mərtəbədən yıxılaraq ölübHadisə
13:01
İlham Əliyev: Çexiyaya qonşu olan ölkələrə Azərbaycan təbii qaz ixrac edirXarici siyasət
12:58
Deputat: "Lizinq əməliyyatları üzrə vergi təşviqlərinə ehtiyac var"Maliyyə
12:58
Prezident: Azərbaycan və Çexiya energetika sektorunda çox etibarlı tərəfdaşlardırXarici siyasət
12:57
Prezident İlham Əliyev: Çexiya ilə çox fəal siyasi dialoqumuz varDaxili siyasət
12:57
Foto
İlham Əliyev və Andrey Babiş mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblərXarici siyasət
12:47
Azərbaycan minifutbol yığması Monteneqroya yollanıbFutbol
12:44
Foto
Lənkərandakı Dairəvi qalada bərpa işlərinə başlanılıbMədəniyyət siyasəti
12:42
Foto