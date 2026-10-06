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    AHK Azerbaijan: Германия и Азербайджан намерены выйти за рамки традиционной торговли

    Бизнес
    • 06 октября, 2026
    • 09:55
    AHK Azerbaijan: Германия и Азербайджан намерены выйти за рамки традиционной торговли

    Германия и Азербайджан намерены расширить экономическое сотрудничество, в том числе за счет более тесной интеграции компаний двух стран в производственно-сбытовые цепочки.

    Как передает Report, об этом заявила исполнительный директор Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты (AHK Azerbaijan) Наргис Вик на Германо-азербайджанской конференции по вопросам взаимосвязанности.

    По ее словам, Германия и Азербайджан уже имеют прочные торгово-экономические отношения, однако необходимо выйти за рамки традиционной торговли и развивать новые направления сотрудничества.

    Наргис Вик отметила, что особое значение в этом контексте приобретает взаимосвязанность, включая региональную интеграцию, зеленые и цифровые коридоры, а также Средний коридор.

    Глава AHK Azerbaijan также сообщила, что созданный недавно Германо-азербайджанский деловой совет создает основу для структурированного диалога между государством и бизнесом, а также позволит выявлять новые возможности, устранять существующие барьеры и разрабатывать конкретные проекты между немецкими и азербайджанскими партнерами.

    "AHK Azerbaijan может внести свой вклад, объединяя представителей бизнеса, государственных органов, финансовых институтов и других партнёров", - сказала Наргис Вик.

    Федеративная Республика Германия (ФРГ) Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)
    "AHK Azerbaijan": Almaniya və Azərbaycan ənənəvi ticarətdən kənara çıxmaq istəyir
    Germany and Azerbaijan seek to deepen economic cooperation
    44 - Tezliklə
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