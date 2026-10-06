AHK Azerbaijan: Германия и Азербайджан намерены выйти за рамки традиционной торговли

Германия и Азербайджан намерены расширить экономическое сотрудничество, в том числе за счет более тесной интеграции компаний двух стран в производственно-сбытовые цепочки.

Как передает Report, об этом заявила исполнительный директор Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты (AHK Azerbaijan) Наргис Вик на Германо-азербайджанской конференции по вопросам взаимосвязанности.

По ее словам, Германия и Азербайджан уже имеют прочные торгово-экономические отношения, однако необходимо выйти за рамки традиционной торговли и развивать новые направления сотрудничества.

Наргис Вик отметила, что особое значение в этом контексте приобретает взаимосвязанность, включая региональную интеграцию, зеленые и цифровые коридоры, а также Средний коридор.

Глава AHK Azerbaijan также сообщила, что созданный недавно Германо-азербайджанский деловой совет создает основу для структурированного диалога между государством и бизнесом, а также позволит выявлять новые возможности, устранять существующие барьеры и разрабатывать конкретные проекты между немецкими и азербайджанскими партнерами.

"AHK Azerbaijan может внести свой вклад, объединяя представителей бизнеса, государственных органов, финансовых институтов и других партнёров", - сказала Наргис Вик.