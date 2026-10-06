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    "AHK Azerbaijan": Almaniya və Azərbaycan ənənəvi ticarətdən kənara çıxmaq istəyir

    Biznes
    • 06 oktyabr, 2026
    • 10:25
    AHK Azerbaijan: Almaniya və Azərbaycan ənənəvi ticarətdən kənara çıxmaq istəyir

    Almaniya və Azərbaycan, o cümlədən iki ölkənin şirkətlərinin istehsal-satış zəncirlərinə daha sıx inteqrasiyası hesabına iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Almaniya-Azərbaycan Xarici Ticarət Palatasının ("AHK Azerbaijan") icraçı direktoru Narqis Vik əlaqəlilik məsələlərinə dair Almaniya-Azərbaycan konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Almaniya və Azərbaycan artıq möhkəm ticari-iqtisadi əlaqələrə malikdir, lakin ənənəvi ticarət çərçivəsindən kənara çıxmaq və əməkdaşlığın yeni istiqamətlərini inkişaf etdirmək lazımdır.

    N.Vik qeyd edib ki, bu kontekstdə regional inteqrasiya, "yaşıl" və rəqəmsal dəhlizlər, eləcə də Orta Dəhliz də daxil olmaqla, qarşılıqlı əlaqəlilik xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

    "AHK Azerbaijan"ın rəhbəri həmçinin bildirib ki, bu yaxınlarda yaradılmış Almaniya-Azərbaycan Biznes Şurası dövlət və biznes arasında strukturlaşdırılmış dialoq üçün əsas yaradır, həmçinin yeni imkanları müəyyən etməyə, mövcud maneələri aradan qaldırmağa, eləcə də alman və azərbaycanlı tərəfdaşlar arasında konkret layihələr işləyib hazırlamağa imkan verəcək.

    "AHK Azerbaijan" biznes, dövlət orqanları, maliyyə institutları və digər tərəfdaşların nümayəndələrini bir araya gətirərək öz töhfəsini verə bilər", - N.Vik bildirib.

    Narqis Vik Alman-Azərbaycan Xarici Ticarət Palatası (AHK Azerbaijan) Almaniya
    AHK Azerbaijan: Германия и Азербайджан намерены выйти за рамки традиционной торговли
    Germany and Azerbaijan seek to deepen economic cooperation
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