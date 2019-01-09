Агентство: В Баку заменят около 1000 рекламных конструкций

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Государственное рекламное агентство Азербайджана установило новые рекламные табло.

Как сообщили Report в агентстве, на основе отзывов участвовавших в международных рекламных выставках сотрудников Государственного рекламное агентство Азербайджана установило на центральных улицах и проспектах столицы ввезенные из-за рубежа более привлекательные рекламные носители с инновативными технологиями.

Сообщается, что непригодные для использования рекламные установки заменены на новые.

В Агентстве отметили, что в результате проведенных исследований в Баку на первом этапе планируется замена около 1000 рекламных конструкций. В течение этого года также ожидается размещение 240 новых рекламных установок.