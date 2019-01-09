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    Агентство: В Баку заменят около 1000 рекламных конструкций

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Государственное рекламное агентство Азербайджана установило новые рекламные табло.

    Как сообщили Report в агентстве, на основе отзывов участвовавших в международных рекламных выставках сотрудников Государственного рекламное агентство Азербайджана установило на центральных улицах и проспектах столицы ввезенные из-за рубежа более привлекательные рекламные носители с инновативными технологиями.

    Сообщается, что непригодные для использования рекламные установки заменены на новые.

    В Агентстве отметили, что в результате проведенных исследований в Баку на первом этапе планируется замена около 1000 рекламных конструкций. В течение этого года также ожидается размещение 240 новых рекламных установок.

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