АБИФ и Basalt Group вложатся в производство базальта в Азербайджане

Азербайджанский фонд развития бизнеса (АБИФ) при Министерстве экономики и ООО "Basalt Group" подписали соглашение о совместном участии в уставном капитале ООО "Научно-производственное объединение Азербазальт".

Как сообщает Report, церемония подписания состоялась в рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025) в Баку.

Документ подписали генеральный директор АБИФ Ясин Джалилов и представитель ООО "Basalt Group".

Отмечается, что соглашение будет способствовать развитию отечественного промышленного производства.