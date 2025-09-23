Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    АБИФ и Basalt Group вложатся в производство базальта в Азербайджане

    Бизнес
    • 23 сентября, 2025
    • 11:32
    АБИФ и Basalt Group вложатся в производство базальта в Азербайджане

    Азербайджанский фонд развития бизнеса (АБИФ) при Министерстве экономики и ООО "Basalt Group" подписали соглашение о совместном участии в уставном капитале ООО "Научно-производственное объединение Азербазальт".

    Как сообщает Report, церемония подписания состоялась в рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025) в Баку.

    Документ подписали генеральный директор АБИФ Ясин Джалилов и представитель ООО "Basalt Group".

    Отмечается, что соглашение будет способствовать развитию отечественного промышленного производства.

