АБИФ и Basalt Group вложатся в производство базальта в Азербайджане
Бизнес
- 23 сентября, 2025
- 11:32
Азербайджанский фонд развития бизнеса (АБИФ) при Министерстве экономики и ООО "Basalt Group" подписали соглашение о совместном участии в уставном капитале ООО "Научно-производственное объединение Азербазальт".
Как сообщает Report, церемония подписания состоялась в рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025) в Баку.
Документ подписали генеральный директор АБИФ Ясин Джалилов и представитель ООО "Basalt Group".
Отмечается, что соглашение будет способствовать развитию отечественного промышленного производства.
