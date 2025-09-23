Azərbaycanda bazalt istehsalına investisiya qoyulacaq
Biznes
- 23 sentyabr, 2025
- 11:16
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu (ABIF) və "Basalt Group" MMC arasında "Azerbazalt Elmi-İstehsalat Birliyi" MMC-nin nizamnamə kapitalında birgə iştirakla bağlı müqavilə imzalanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu, Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF-2025) çərçivəsində baş tutub.
Sənədi ABIF-in baş direktoru Yasin Cəlilov və "Basalt Group" MMC-nin nümayəndəsi imzalayıb.
Müqavilə yerli sənaye istehsalının inkişafına töhfə verəcək.
Son xəbərlər
11:40
AİH rəsmisi: "Xarici sərmayələrin cəlbi əsas hədəfimizdir"Biznes
11:32
Azərbaycanın Uşaq Avroviziya 2025-də təmsilçisinin adı məlum olubMədəniyyət siyasəti
11:31
Gürcüstanda bələdiyyə seçkiləri üçün 12 partiya, Tbilisi merliyinə isə 9 namizəd qeydə alınıbRegion
11:29
Foto
Video
Gəncənin daxili yollarının əsaslı təmiri işləri yekunlaşmaq üzrədirİnfrastruktur
11:27
Foto
İƏT-in Əmək Mərkəzinin iclası keçirilibDigər
11:25
Arif Əsədov: "Əfsanələr Kuboku"nda iştirakım digər azərbaycanlılar üçün də yol aça bilər"Futbol
11:18
Foto
Kərim Vəliyev Belarusda Azərbaycanın Milli Qəhrəmanının məzarını ziyarət edibHərbi
11:17
Foto
Azərbaycanda şüşə istehsalına investisiya qoyulacaqBiznes
11:16
Foto