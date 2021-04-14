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Зенитно-ракетные войска Азербайджана провели учения с боевой стрельбой 

Зенитно-ракетные войска Азербайджана провели учения с боевой стрельбой  Основной целью учений является совершенствование практических навыков
Армия
14 апреля 2021 г. 11:10
Зенитно-ракетные войска Азербайджана провели учения с боевой стрельбой 
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Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2021 год, зенитно-ракетные войска Военно-воздушных сил Азербайджана провели учения с боевой стрельбой.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе учений личный состав, обнаружив цели условного противника, успешно выполнил задачи по их уничтожению из зенитно-ракетных комплексов С-125.

Основной целью учений является совершенствование практических навыков и повышение уровня боеготовности личного состава.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun Zenit-Raket Qoşunlarında döyüş atışlı təlimlər keçirilib

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