Завершился второй этап конкурса "Кубок моря - 2017" - ВИДЕО

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Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Сегодня выполнен эпизод №5 "Состязание по использованию спасательных средств" второго этапа конкурса "Кубок моря - 2017".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

По решению международной судейской коллегии, экипаж ракетно-артиллерийского корабля "Сарыарка" ВМС Казахстана, выполнивший упражнение за 2 минуты 13 секунд, занял первое место. Экипаж сторожевого корабля "G-124" ВМС Азербайджана с результатом в 2 минуты 20 секунд занял второе место, экипаж малого ракетного корабля "Град Свияжск" ВМФ России с результатом в 2 минуты 21 секунду стал третьим, экипаж ракетного катера "Джошан" ВМС Ирана с результатом в 2 минуты 26 секунд занял четвертое место соответственно.

Последний третий этап конкурса "Кубок моря - 2017" состоится 9-го августа.