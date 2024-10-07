Замминистра обороны: В результате военных преступлений против Азербайджана погибли мирные жители

09:39 В результате совершенных Арменией военных преступлений погибли мирные жители.

В результате совершенных против Азербайджана военных преступлений погибли мирные жители.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра обороны Азербайджана - генеральный директор Агиль Гурбанов в понедельник на "Семинаре по международным правилам, регламентирующим проведение военных операций" (SWIRMO).

По его словам, на протяжении 30 лет постоянно совершались военные преступления: "Обстреливалось мирное население, инфраструктура, детские сады, школы. Более 30 лет не предоставляется информация о четырех тысячах пропавших без вести азербайджанцев".

А.Гурбанов заявил, что в настоящее время основную угрозу представляют заложенные в регионе мины: "После подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года 379 человек стали жертвами мин. В то же время на освобожденных территориях Азербайджана обнаружено более 156 тыс. неразорвавшихся боеприпасов, а представленные Азербайджану минные карты являются неточными".