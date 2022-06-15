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Замминистра: Мы хотим воспользоваться опытом турецкой армии в борьбе с терроризмом

Замминистра: Мы хотим воспользоваться опытом турецкой армии в борьбе с терроризмом "Сегодня азербайджано-турецкие отношения основаны на стратегическом партнерстве, и в рамках этого партнерства предпринимаются последовательные меры в области армейского строительства".
Армия
15 июня 2022 г. 15:23
Замминистра: Мы хотим воспользоваться опытом турецкой армии в борьбе с терроризмом

"Сегодня азербайджано-турецкие отношения основаны на стратегическом партнерстве, и в рамках этого партнерства предпринимаются последовательные меры в области армейского строительства".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра обороны – командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Анвар Эфендиев на конференции в Шуше на тему "Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения - источник мира и стабильности для Кавказа и региона".

По его словам, взаимное военное сотрудничество между двумя странами еще больше укрепляет наше единство: "Для нас важно воспользоваться обширным опытом Вооруженных сил Турции, являющихся одной из сильнейших армий в мире, в борьбе с терроризмом".

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə nazirinin müavini: "Türkiyə ordusunun terrorizmlə mübarizədə qazandığı təcrübədən bəhrələnmək istəyirik"

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