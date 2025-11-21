Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Заместители министра обороны Азербайджана приняли участие в выставке Dubai Airshow 2025

    Армия
    • 21 ноября, 2025
    • 13:00
    Заместители министра обороны Азербайджана приняли участие в выставке Dubai Airshow 2025

    Заместители министра обороны Азербайджана - командующий ВВС генерал-лейтенант Намиг Исламзаде и генеральный директор Агиль Гурбанов совершили визит в Объединенные Арабские Эмираты для участия в авиационной выставке Dubai Airshow 2025.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    Заместители министра обороны вместе с различными официальными лицами и представителями международных компаний приняли участие в церемонии открытия мероприятия.

    Азербайджанская делегация ознакомилась с военной авиацией, глобальной аэронавтикой, инновациями, поддерживаемыми искусственным интеллектом, и исследованиями космоса, представленными на выставке ведущими международными компаниями.

    В рамках визита проведены встречи с руководителями ряда компаний, обсуждены вопросы, представляющие интерес для военно-технического сотрудничества.

    ООО Военно-промышленная компания MIRAS, действующее при Министерстве обороны, впервые представила Азербайджан на выставке со стендом.

    Azərbaycan müdafiə nazirinin müavinləri "Dubay Aviaşou - 2025" sərgisində iştirak ediblər
    Azerbaijan's deputy defense ministers participate in Dubai Airshow 2025 exhibition

    Лента новостей