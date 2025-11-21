Заместители министра обороны Азербайджана приняли участие в выставке Dubai Airshow 2025

Заместители министра обороны Азербайджана - командующий ВВС генерал-лейтенант Намиг Исламзаде и генеральный директор Агиль Гурбанов совершили визит в Объединенные Арабские Эмираты для участия в авиационной выставке Dubai Airshow 2025.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Заместители министра обороны вместе с различными официальными лицами и представителями международных компаний приняли участие в церемонии открытия мероприятия.

Азербайджанская делегация ознакомилась с военной авиацией, глобальной аэронавтикой, инновациями, поддерживаемыми искусственным интеллектом, и исследованиями космоса, представленными на выставке ведущими международными компаниями.

В рамках визита проведены встречи с руководителями ряда компаний, обсуждены вопросы, представляющие интерес для военно-технического сотрудничества.

ООО Военно-промышленная компания MIRAS, действующее при Министерстве обороны, впервые представила Азербайджан на выставке со стендом.