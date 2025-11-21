İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Azərbaycan müdafiə nazirinin müavinləri "Dubay Aviaşou - 2025" sərgisində iştirak ediblər

    Hərbi
    • 21 noyabr, 2025
    • 12:43
    Azərbaycan müdafiə nazirinin müavinləri Dubay Aviaşou - 2025 sərgisində iştirak ediblər

    Azərbaycan müdafiə nazirinin müavini - Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı general-leytenant Namiq İslamzadə və müdafiə nazirinin müavini - Baş direktor cənab Aqil Qurbanov "Dubay Aviaşou - 2025" aviasiya sərgisində iştirak etmək üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə (BƏƏ) səfər edib.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, müdafiə nazirinin müavinləri müxtəlif dövlət rəsmiləri və beynəlxalq şirkətlərin nümayəndələri ilə birgə tədbirin rəsmi açılış mərasimində iştirak ediblər.

    Azərbaycan nümayəndə heyəti dünyanın aparıcı beynəlxalq şirkətlərinin təmsil olunduğu sərgidə təqdim edilən hərbi aviasiya, qlobal aeronavtika, süni intellektlə dəstəklənən innovasiyalar və kosmik tədqiqatlarla tanış olub.

    Səfər çərçivəsində bir sıra şirkət rəhbərləri ilə görüşlər keçirilir, hərbi-texniki əməkdaşlığa dair maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub.

    Qeyd edək ki, Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən "MİRAS Hərbi-Sənaye Şirkəti" MMC sərgidə ilk dəfə olaraq Azərbaycanı stendlə təmsil edib.

    Müdafiə Nazirliyi nazir müavinləri Dubay
    Foto
    Заместители министра обороны Азербайджана приняли участие в выставке Dubai Airshow 2025
    Foto
    Azerbaijan's deputy defense ministers participate in Dubai Airshow 2025 exhibition

