Закир Гасанов встретился с генералом ОАЭ

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ 21-го ноября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в нашей стране руководителем делегации Колледжа Национальной обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) бригадным генералом Салимом Аль-Шамси.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, касаясь военно-политической обстановки в регионе, министр обороны довел до сведения гостя, что Азербайджан вот уже на протяжении многих лет сталкивается с армянским терроризмом и сепаратизмом, отметив при этом, что армянскими террористами были совершены десятки террористических актов против мирного населения нашей республики. Министр добавил, что Армения является страной, поддерживающей терроризм.

На встрече, в ходе которой были обсуждены вопросы сотрудничества в области военного образования, военной промышленности и в военно-технической сфере, было отмечено, что для развития данного сотрудничества имеются широкие перспективы. Было подчеркнуто, что, как и в других областях, расширение сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ в военной сфере внесет достойный вклад в углубление отношений между двумя странами, а также будет способствовать укреплению мира, стабильности и безопасности в регионе.