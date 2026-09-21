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    Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану в связи с гибелью военных

    Армия
    • 21 сентября, 2026
    • 12:35
    Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану в связи с гибелью военных

    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования в связи с гибелью шести пакистанских военнослужащих при столкновении с террористами на северо-западе страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, послание направлено командующему Сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана - начальнику Оборонительных сил фельдмаршалу Сейиду Асиму Муниру.

    "Известие о гибели шести военнослужащих в ходе перестрелки с террористами в районе Хангу провинции Хайбер-Пахтунхва, расположенной на северо-западе Пакистана, глубоко опечалило меня.

    Желаю упокоения погибшим в результате террористического акта, разделяю горе их близких и с глубокой скорбью выражаю соболезнования их семьям", - отметил министр.

    Шесть военнослужащих Пакистана, в том числе двое офицеров, погибли 20 сентября в результате нападения в провинции Хайбер-Пахтунхва. Атака произошла через два дня после взрыва, совершенного смертником в мечети на северо-западе страны. По имеющимся данным, тогда погибли и пострадали десятки людей.

    Закир Гасанов Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
    Zakir Həsənov Pakistan tərəfinə başsağlığı verib
    Zakir Hasanov extends condolences to Pakistani side

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