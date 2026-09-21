Zakir Həsənov Pakistan tərəfinə başsağlığı verib
Hərbi
- 21 sentyabr, 2026
- 12:22
Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Pakistan İslam Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Quru Qoşunlarının Komandanı – Müdafiə Qüvvələrinin rəisi Feldmarşal Seyid Asim Munirə başsağlığı ünvanlayıb.
"Report" xəbər verir ki, başsağlığında deyilir:
"Pakistanın şimal-qərbində yerləşən Xayber-Paxtunxva əyalətinin Hangu rayonunda terrorçularla baş verən atışma zamanı altı nəfər hərbi qulluqçunun həlak olması barədə xəbər məni dərindən kədərləndirdi.
Terror hadisəsi nəticəsində həlak olanlara rəhmət diləyir, onların yaxınlarının dərdlərinə şərik olur, ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verirəm".
Son xəbərlər
01:06
Rumıniyada COVID-19 pandemiyasında ölən insanların cəsədlərinin olduğu kütləvi məzarlıq aşkarlanıbDigər ölkələr
00:37
"Bloomberg": London husilərlə münaqişədə Ər-Riyadı dəstəkləyə bilərDigər ölkələr
00:15
Ərdoğan Türkiyənin Liviyada sabitliyi dəstəklədiyini bildiribRegion
23:51
Foto
Serbiyanın energetika naziri ölkədə yanacaq qıtlığının olmayacağını açıqlayıbDigər ölkələr
23:32
ABŞ, Yaponiya və Cənubi Koreya KXDR-in nüvəsizləşdirilməsinin lehinə çıxış edibDigər ölkələr
23:28
Akif Çağatay Kılıç: Türkiyə güclü regional aktordurRegion
23:24
ABŞ-nin yeddi hava limanında uçuşlar dayandırılıbDigər ölkələr
23:06
ABŞ-nin beş telekanalı Trampın iştirakı ilə keçirilən tədbirləri işıqlandırmağı dayandırıbDigər ölkələr
23:01