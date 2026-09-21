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    Zakir Həsənov Pakistan tərəfinə başsağlığı verib

    Hərbi
    • 21 sentyabr, 2026
    • 12:22
    Zakir Həsənov Pakistan tərəfinə başsağlığı verib

    Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Pakistan İslam Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Quru Qoşunlarının Komandanı – Müdafiə Qüvvələrinin rəisi Feldmarşal Seyid Asim Munirə başsağlığı ünvanlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, başsağlığında deyilir:

    "Pakistanın şimal-qərbində yerləşən Xayber-Paxtunxva əyalətinin Hangu rayonunda terrorçularla baş verən atışma zamanı altı nəfər hərbi qulluqçunun həlak olması barədə xəbər məni dərindən kədərləndirdi.

    Terror hadisəsi nəticəsində həlak olanlara rəhmət diləyir, onların yaxınlarının dərdlərinə şərik olur, ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verirəm".

    Zakir Həsənov Pakistan Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN)
    Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану в связи с гибелью военных
    Zakir Hasanov extends condolences to Pakistani side

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