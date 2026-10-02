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    Закир Гасанов: Сотрудничество Азербайджана, Грузии и Турции - важная платформа региональной стабильности

    Армия
    • 02 октября, 2026
    • 13:04
    Закир Гасанов: Сотрудничество Азербайджана, Грузии и Турции - важная платформа региональной стабильности

    На фоне усиления политической напряженности в мире, возникающих трудностей, экономических и других препятствий координация и взаимодействие между странами приобретают особое значение.

    Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом говорится в заявлении для прессы министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова по итогам 13-й трехсторонней встречи в Шуше с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером и министром обороны Грузии Ираклием Чиковани.

    Он отметил, что трехсторонняя встреча является ярким примером дружбы, братства и стратегического диалога между тремя странами.

    "Регулярное проведение подобных встреч, уже ставших традиционными, имеет большое значение. Считаю, что наша встреча прошла в продуктивной обстановке и была весьма плодотворной. Дружественные и стратегические отношения между нашими странами успешно развиваются во всех сферах, в том числе и в области обороны. На сегодняшней встрече состоялся широкий обмен мнениями о перспективах развития отношений в двустороннем и трехстороннем форматах, эффективности достигнутых результатов, протекающих в регионе военно-политических процессах, значении военной безопасности и других вопросах, представляющих взаимный интерес", - сказал Гасанов.

    Министр отметил, что на фоне усиления политической напряженности в мире, возникающих трудностей, экономических и других препятствий координация и взаимодействие между странами приобретают особое значение.

    "В этом отношении трехсторонний формат сотрудничества Азербайджана, Грузии и Турции является важной платформой региональной стабильности, безопасности и развития. Мы удовлетворены динамикой развития сотрудничества и намерены совместными усилиями еще больше расширять и углублять его", - добавил Гасанов.

    Закир Гасанов Яшар Гюлер Ираклий Чиковани Трехсторонняя встреча Шуша
    Zakir Həsənov: Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyənin əməkdaşlığı regional sabitliyin mühüm platformasıdır
    Zakir Hasanov: Azerbaijan-Georgia-Türkiye co-op key to regional stability
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