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Закир Гасанов посетил Главный клинический госпиталь

Закир Гасанов посетил Главный клинический госпиталь В преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года руководящий состав Министерства обороны посетил Главный клинический госпиталь.
Армия
30 декабря 2023 г. 13:18
Закир Гасанов посетил Главный клинический госпиталь

В преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года руководящий состав Министерства обороны посетил Главный клинический госпиталь.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Сначала были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории госпиталя, почтена его светлая память.

Встретившись с военнослужащими, проходящими лечение в Главном клиническом госпитале, и медицинским персоналом, генерал-полковник З.Гасанов передал им поздравления президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Руководящий состав министерства поинтересовался ходом лечения пациентов, пожелал больным и раненым скорейшего выздоровления и продолжения службы в армии.

Были высоко оценены профессионализм медицинского персонала и качество оказываемых услуг по лечению больных и раненых военнослужащих.

Личному составу были преподнесены праздничные подарки.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Defense Ministry’s leadership visits hospital on eve of holiday
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov hospitalı ziyarət edib, müalicə prosesi ilə maraqlanıb

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