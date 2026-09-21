Закир Гасанов понаблюдал за процессом боевой подготовки военной полиции

Руководящий состав Министерства обороны ознакомился с деятельностью передовой оперативной базы роты Концепции оперативных возможностей (КОВ) Управления военной полиции.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Заместитель начальника Главного управления внутренней безопасности и расследований Министерства обороны – начальник Управления военной полиции генерал-майор Эльгюн Алиев доложил министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову о деятельности военной полиции, передовой оперативной базе и организации службы войск.

Было отмечено, что мероприятия, осуществляемые на базе КОВ, приведены в соответствие со стандартами НАТО и направлены на обеспечение взаимодействия в миротворческих операциях.

Ознакомившись с условиями, созданными на территории подразделения, руководящий состав осмотрел казарму, спортивный и стрелковый городки, учебные центры инженерной, разведывательной и водительской подготовки, а также военную технику.

Затем руководящий состав министерства понаблюдал за процессом боевой подготовки, проводимой в рамках предстоящих учений по самооценке первого уровня Программы оценки и обратной связи Концепции оперативных возможностей НАТО, намеченных на октябрь текущего года.

Министр обороны генерал-полковник Гасанов поставил перед соответствующими должностными лицами ряд конкретных задач по дальнейшему совершенствованию боевой подготовки военнослужащих, улучшению их материально-технического обеспечения и социально-бытовых условий.

В заключение была награждена группа военнослужащих, отличившихся по службе, на территории подразделения были высажены деревья.