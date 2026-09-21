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    Закир Гасанов понаблюдал за процессом боевой подготовки военной полиции

    Армия
    • 21 сентября, 2026
    • 10:25
    Закир Гасанов понаблюдал за процессом боевой подготовки военной полиции

    Руководящий состав Министерства обороны ознакомился с деятельностью передовой оперативной базы роты Концепции оперативных возможностей (КОВ) Управления военной полиции.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    Заместитель начальника Главного управления внутренней безопасности и расследований Министерства обороны – начальник Управления военной полиции генерал-майор Эльгюн Алиев доложил министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову о деятельности военной полиции, передовой оперативной базе и организации службы войск.

    Было отмечено, что мероприятия, осуществляемые на базе КОВ, приведены в соответствие со стандартами НАТО и направлены на обеспечение взаимодействия в миротворческих операциях.

    Ознакомившись с условиями, созданными на территории подразделения, руководящий состав осмотрел казарму, спортивный и стрелковый городки, учебные центры инженерной, разведывательной и водительской подготовки, а также военную технику.

    Затем руководящий состав министерства понаблюдал за процессом боевой подготовки, проводимой в рамках предстоящих учений по самооценке первого уровня Программы оценки и обратной связи Концепции оперативных возможностей НАТО, намеченных на октябрь текущего года.

    Министр обороны генерал-полковник Гасанов поставил перед соответствующими должностными лицами ряд конкретных задач по дальнейшему совершенствованию боевой подготовки военнослужащих, улучшению их материально-технического обеспечения и социально-бытовых условий.

    В заключение была награждена группа военнослужащих, отличившихся по службе, на территории подразделения были высажены деревья.

    Закир Гасанов понаблюдал за процессом боевой подготовки военной полиции

    Закир Гасанов понаблюдал за процессом боевой подготовки военной полиции
    Закир Гасанов понаблюдал за процессом боевой подготовки военной полиции
    Закир Гасанов понаблюдал за процессом боевой подготовки военной полиции
    Закир Гасанов понаблюдал за процессом боевой подготовки военной полиции
    Закир Гасанов понаблюдал за процессом боевой подготовки военной полиции
    Закир Гасанов понаблюдал за процессом боевой подготовки военной полиции
    Закир Гасанов понаблюдал за процессом боевой подготовки военной полиции
    Закир Гасанов понаблюдал за процессом боевой подготовки военной полиции
    Закир Гасанов понаблюдал за процессом боевой подготовки военной полиции
    Закир Гасанов понаблюдал за процессом боевой подготовки военной полиции
    Закир Гасанов понаблюдал за процессом боевой подготовки военной полиции
    Закир Гасанов понаблюдал за процессом боевой подготовки военной полиции
    Закир Гасанов понаблюдал за процессом боевой подготовки военной полиции
    Закир Гасанов понаблюдал за процессом боевой подготовки военной полиции
    Закир Гасанов понаблюдал за процессом боевой подготовки военной полиции
    Закир Гасанов понаблюдал за процессом боевой подготовки военной полиции

    Закир Гасанов Военная полиция Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
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