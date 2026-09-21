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    Zakir Həsənov hərbi polisin döyüş hazırlığını izləyib

    Hərbi
    • 21 sentyabr, 2026
    • 10:04
    Zakir Həsənov hərbi polisin döyüş hazırlığını izləyib

    Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti Hərbi Polis İdarəsinin Əməliyyat İmkanları Konsepsiyası (ƏİK) bölüyünün ön əməliyyat bazasında icra olunan fəaliyyətlərlə tanış olub.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Müdafiə Nazirliyinin Daxili Təhlükəsizlik və Təhqiqat Baş İdarəsi rəisinin müavini - Hərbi Polis İdarəsinin rəisi general-mayor Elgün Əliyev müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənova hərbi polisin fəaliyyəti, ön əməliyyat bazası və qoşun xidmətinin təşkili barədə məruzə edib.

    Bildirilib ki, ƏİK bazasında icra olunan tədbirlər NATO-nun müvafiq standartlarına uyğunlaşdırılıb və sülhməramlı əməliyyatlarda qarşılıqlı fəaliyyət qabiliyyətinin təmin edilməsinə yönəldilib.

    Bölmənin ərazisində yaradılan şəraitlə tanış olan rəhbər heyət yataqxanaya, idman və atəş şəhərciklərinə, mühəndis, kəşfiyyat və sürücülük hazırlıqları üzrə təlim mərkəzlərinə, eləcə də hərbi texnikaya baxış keçirib.

    Sonra nazirliyin rəhbər heyəti cari ilin oktyabr ayında keçirilməsi planlaşdırılan NATO-nun ƏİK Qiymətləndirmə və Rəy proqramı çərçivəsində birinci səviyyəli Özünü Qiymətləndirmə Təliminə hazırlıq üzrə döyüş hazırlığı prosesini izləyib.

    Müdafiə naziri general-polkovnik Z.Həsənov hərbi qulluqçuların döyüş hazırlığının, eləcə də maddi-texniki təminatının və sosial-məişət şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində aidiyyəti şəxslər qarşısında müvafiq tapşırıqlar qoyub.

    Sonda xidmətdə fərqlənən bir qrup hərbi qulluqçu təltif olunub, bölmənin ərazisində xatirə ağacları əkilib.

    Zakir Həsənov hərbi polisin döyüş hazırlığını izləyib

    Zakir Həsənov hərbi polisin döyüş hazırlığını izləyib
    Zakir Həsənov hərbi polisin döyüş hazırlığını izləyib
    Zakir Həsənov hərbi polisin döyüş hazırlığını izləyib
    Zakir Həsənov hərbi polisin döyüş hazırlığını izləyib
    Zakir Həsənov hərbi polisin döyüş hazırlığını izləyib
    Zakir Həsənov hərbi polisin döyüş hazırlığını izləyib
    Zakir Həsənov hərbi polisin döyüş hazırlığını izləyib
    Zakir Həsənov hərbi polisin döyüş hazırlığını izləyib
    Zakir Həsənov hərbi polisin döyüş hazırlığını izləyib
    Zakir Həsənov hərbi polisin döyüş hazırlığını izləyib
    Zakir Həsənov hərbi polisin döyüş hazırlığını izləyib
    Zakir Həsənov hərbi polisin döyüş hazırlığını izləyib
    Zakir Həsənov hərbi polisin döyüş hazırlığını izləyib
    Zakir Həsənov hərbi polisin döyüş hazırlığını izləyib
    Zakir Həsənov hərbi polisin döyüş hazırlığını izləyib
    Zakir Həsənov hərbi polisin döyüş hazırlığını izləyib
    Zakir Həsənov Hərbi təlimlər Hərbi polis Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO)
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    Закир Гасанов понаблюдал за процессом боевой подготовки военной полиции
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    Zakir Hasanov observes combat readiness of military police

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