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    Закир Гасанов отправится с визитом в Москву

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ По приглашению министра обороны Российской Федерации, генерала армии Сергея Шойгу, министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов 27 июля отправится с визитом в Москву.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В рамках визита генерал-полковник З.Гасанов 28 июля примет участие в официальной церемонии открытия соревнований "Армейские международные игры - 2018".

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