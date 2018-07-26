Закир Гасанов отправится с визитом в Москву

26 июля, 2018 12:08

https://report.az/storage/news/d7177433285ff0d2634188809795b19b/36a39f70-6f07-4bc9-9a09-dac14b19609d_292.jpg Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ По приглашению министра обороны Российской Федерации, генерала армии Сергея Шойгу, министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов 27 июля отправится с визитом в Москву. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. В рамках визита генерал-полковник З.Гасанов 28 июля примет участие в официальной церемонии открытия соревнований "Армейские международные игры - 2018".