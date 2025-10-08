Закир Гасанов находится с визитом в Турции
Армия
- 08 октября, 2025
- 19:27
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится с визитом в Турции для участия в 12-й трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции.
Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.
В рамках визита в братскую страну генерал-полковник З.Гасанов планирует провести двусторонние и трехсторонние встречи в Анкаре со своими турецкими и грузинскими коллегами.
