    Закир Гасанов находится с визитом в Турции

    Армия
    • 08 октября, 2025
    • 19:27
    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится с визитом в Турции для участия в 12-й трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции.

    Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

    В рамках визита в братскую страну генерал-полковник З.Гасанов планирует провести двусторонние и трехсторонние встречи в Анкаре со своими турецкими и грузинскими коллегами.

