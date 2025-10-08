Zakir Həsənov Türkiyədə səfərdədir
Hərbi
- 08 oktyabr, 2025
- 19:20
Azərbaycanın müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə müdafiə nazirlərinin 12-ci üçtərəfli görüşündə iştirak etmək üçün Türkiyədə səfərdədir.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.
Qardaş ölkəyə səfər çərçivəsində general-polkovnik Z.Həsənovun Ankarada türkiyəli və gürcüstanlı həmkarları ilə ikitərəfli və üçtərəfli görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub.
