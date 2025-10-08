Zakir Həsənov Türkiyədə səfərdədir

İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    • 08 oktyabr, 2025
    • 19:20
    Azərbaycanın müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə müdafiə nazirlərinin 12-ci üçtərəfli görüşündə iştirak etmək üçün Türkiyədə səfərdədir.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

    Qardaş ölkəyə səfər çərçivəsində general-polkovnik Z.Həsənovun Ankarada türkiyəli və gürcüstanlı həmkarları ilə ikitərəfli və üçtərəfli görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub.

    Закир Гасанов находится с визитом в Турции
    Azerbaijan Minister of Defense visits Türkiye

