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Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы

Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы "После войны Верховный главнокомандующий поставил перед Азербайджанской армией новые задачи и поручил приступить к следующему этапу военных реформ. Ильхам Алиев разработал конкретные планы и меры по обеспечению максимальной эффективности армии в области м
Армия
22 декабря 2021 г. 08:54
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
Закир Гасанов
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"После войны Верховный главнокомандующий поставил перед Азербайджанской армией новые задачи и поручил приступить к следующему этапу военных реформ. Ильхам Алиев разработал конкретные планы и меры по обеспечению максимальной эффективности армии в области модернизации, вооружения и обучения, поручив незамедлительно их реализовать. Азербайджанская армия станет еще сильнее в результате нового этапа реформ, превратившись в современную и мощную военную силу.

Ситуация на азербайджано-армянской границе и на территориях Азербайджанской Республики, где временно находится российский миротворческий контингент, находится под нашим постоянным контролем. На любую провокацию, которая здесь происходит, немедленно и адекватно реагируем. Организация военной службы в наших частях, расположенных на освобожденных территориях, поддержание высокого уровня боевой готовности и боеспособности личного состава, создание новых объектов военной инфраструктуры, улучшение частей и пунктов управления, уточнение боевых планов, постоянное совершенствование материально-технического обеспечения, медицинская поддержка и обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов и решение других подобных вопросов являются одними из главных приоритетов нашей повседневной деятельности".

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в интервью официальной прессе.

Глава ведомства подчеркнул, что операция "Железный кулак" под руководством Верховного главнокомандующего подавила политику фашизма Армении: "Под руководством Ильхама Алиева Азербайджанская армия уничтожила вооруженные силы Армении. Это великая военная победа в истории Азербайджана. Это предмет гордости, который сохранится веками".

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov: “Ermənistanla sərhəddə, Rusiya sülhməramlılarının yerləşdiyi ərazilərdə vəziyyət nəzarətimiz altındadır"

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