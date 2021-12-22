Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы

"После войны Верховный главнокомандующий поставил перед Азербайджанской армией новые задачи и поручил приступить к следующему этапу военных реформ. Ильхам Алиев разработал конкретные планы и меры по обеспечению максимальной эффективности армии в области м

"После войны Верховный главнокомандующий поставил перед Азербайджанской армией новые задачи и поручил приступить к следующему этапу военных реформ. Ильхам Алиев разработал конкретные планы и меры по обеспечению максимальной эффективности армии в области модернизации, вооружения и обучения, поручив незамедлительно их реализовать. Азербайджанская армия станет еще сильнее в результате нового этапа реформ, превратившись в современную и мощную военную силу.

Ситуация на азербайджано-армянской границе и на территориях Азербайджанской Республики, где временно находится российский миротворческий контингент, находится под нашим постоянным контролем. На любую провокацию, которая здесь происходит, немедленно и адекватно реагируем. Организация военной службы в наших частях, расположенных на освобожденных территориях, поддержание высокого уровня боевой готовности и боеспособности личного состава, создание новых объектов военной инфраструктуры, улучшение частей и пунктов управления, уточнение боевых планов, постоянное совершенствование материально-технического обеспечения, медицинская поддержка и обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов и решение других подобных вопросов являются одними из главных приоритетов нашей повседневной деятельности".

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в интервью официальной прессе.

Глава ведомства подчеркнул, что операция "Железный кулак" под руководством Верховного главнокомандующего подавила политику фашизма Армении: "Под руководством Ильхама Алиева Азербайджанская армия уничтожила вооруженные силы Армении. Это великая военная победа в истории Азербайджана. Это предмет гордости, который сохранится веками".