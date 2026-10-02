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    Закир Гасанов и Яшар Гюлер обсудили в Шуше стратегическое союзничество

    Армия
    • 02 октября, 2026
    • 11:01
    Закир Гасанов и Яшар Гюлер обсудили в Шуше стратегическое союзничество

    Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов 2 октября обсудили расширение военного сотрудничества с министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером, находящимся с официальным визитом в Азербайджане.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    В ходе встречи, проведенной в городе Шуша, было отмечено динамичное развитие братских и стратегических союзнических отношений между двумя странами по всем направлениям, включая военную сферу.

    Особо было обращено внимание на то, что расширение масштабов военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией находится под постоянным контролем глав государств.

    Министры обороны подчеркнули значимость совместных военных учений "Сила Единства-2026", а также проводимых встреч, выразив уверенность в том, что партнерство будет успешно продолжено и в будущем.

    В ходе двусторонней встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в военной, военно-технической сферах и в области военного образования, а также региональная безопасность и пути обеспечения устойчивого мира в регионе.

    Закир Гасанов и Яшар Гюлер обсудили в Шуше стратегическое союзничество
    Закир Гасанов и Яшар Гюлер обсудили в Шуше стратегическое союзничество
    Закир Гасанов и Яшар Гюлер обсудили в Шуше стратегическое союзничество

    Фото
    Zakir Həsənov və Yaşar Gülər Şuşada görüşüb
    Фото
    Zakir Hasanov, Yaşar Güler discuss military cooperation in Shusha
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