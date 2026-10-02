İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Zakir Həsənov və Yaşar Gülər Şuşada görüşüb

    Hərbi
    • 02 oktyabr, 2026
    • 10:43
    Zakir Həsənov və Yaşar Gülər Şuşada görüşüb

    Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov oktyabrın 2-də ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Türkiyə Respublikasının milli müdafiə naziri Yaşar Güler ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşa şəhərində keçirilən görüş zamanı iki ölkə arasında mövcud olan qardaşlıq və strateji müttəfiqlik münasibətlərinin hərbi sahə də daxil olmaqla, bütün istiqamətlərdə dinamik inkişaf etdiyi qeyd olunub.

    Azərbaycan ilə Türkiyə arasında hərbi əməkdaşlığın miqyasının genişləndirilməsinin dövlət rəhbərlərinin daimi nəzarətində olduğu xüsusilə diqqətə çatdırılıb.

    Müdafiə nazirləri hərbi qulluqçularımızın iştirakı ilə keçirilən "Birliyin Gücü-2026" birgə hərbi təliminin və bu cür görüşlərin əhəmiyyətini vurğulayaraq, tərəfdaşlığımızın gələcəkdə də müvəffəqiyyətlə davam etdiriləcəyinə əminliklərini bildiriblər.

    İkitərəfli görüşdə hərbi, hərbi-texniki və hərbi təhsil sahələrində əməkdaşlıq məsələləri, eləcə də regional təhlükəsizlik və bölgədə dayanıqlı sülhün təmin olunması yolları müzakirə edilib.

    Zakir Həsənov və Yaşar Gülər Şuşada görüşüb
    Zakir Həsənov və Yaşar Gülər Şuşada görüşüb
    Zakir Həsənov və Yaşar Gülər Şuşada görüşüb

    Zakir Həsənov Yaşar Gülər Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) Birliyin Gücü–2026 hərbi təlimi Şuşa Türkiyə Cümhuriyyəti
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    Закир Гасанов и Яшар Гюлер обсудили в Шуше стратегическое союзничество
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    Zakir Hasanov, Yaşar Güler discuss military cooperation in Shusha
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