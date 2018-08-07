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    Выполнен очередной эпизод на конкурсе "Кубок моря-2018" - ВИДЕО

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В ходе новой соревновательной недели конкурса "Кубок моря-2018" военные моряки Азербайджана, России, Ирана и Казахстана во время состязаний по "Борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке" выполнили эпизод по "Использованию спасательных средств".

    Как сообщили Report в министерстве обороны, по решению международной судейской коллегии, на этом этапе российская команда заняла первое место. Команда ВМС Азербайджана заняла второе, команда Ирана – третье, команда Казахстана – четвертое место.

    По общим итогам соревнований, в настоящее время команда ВМС Азербайджана находится на втором месте. На очередном этапе конкурса "Кубок моря-2018" будет выполнен эпизод по "Артиллерийской стрельбе по плавающей мине".

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