Выполнен очередной эпизод на конкурсе "Кубок моря-2018" - ВИДЕО

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В ходе новой соревновательной недели конкурса "Кубок моря-2018" военные моряки Азербайджана, России, Ирана и Казахстана во время состязаний по "Борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке" выполнили эпизод по "Использованию спасательных средств".

Как сообщили Report в министерстве обороны, по решению международной судейской коллегии, на этом этапе российская команда заняла первое место. Команда ВМС Азербайджана заняла второе, команда Ирана – третье, команда Казахстана – четвертое место.

По общим итогам соревнований, в настоящее время команда ВМС Азербайджана находится на втором месте. На очередном этапе конкурса "Кубок моря-2018" будет выполнен эпизод по "Артиллерийской стрельбе по плавающей мине".