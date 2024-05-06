Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в области военного образования будет расширено

6 мая первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с турецкой делегацией во главе с профессором Талатом Джанболатом и генерал-лейтенантом Яшаром Кадиоглу.

6 мая первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с турецкой делегацией во главе с профессором Талатом Джанболатом и генерал-лейтенантом Яшаром Кадиоглу.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Турецкие гости, совершающие визит в рамках "Зарубежной учебной поездки", сначала побывали на Аллее почетного захоронения, где возложили венки и цветы на могилы Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, а также посетили Аллею шехидов и Мемориал турецким воинам-освободителям, возложили венки и цветы, почтив их светлую память.

Поприветствовав гостей на встрече в Генеральном штабе Азербайджанской Армии, генерал-полковник К.Велиев выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане. Начальник Генерального штаба отметил, что двустороннее военное сотрудничество с Турцией основано на дружеских и братских отношениях. Была особо подчеркнута важность расширения двустороннего сотрудничества в области военного образования.

Поблагодарив за оказанное гостеприимство, турецкая делегация отметила высокий уровень сотрудничества, направленного на расширение опыта в области военного образования.

Затем гости встретились с советником министра обороны генерал-полковником Бахтияром Эрсаем и первым заместителем командующего ВВС - начальником штаба полковником Мазахиром Рустамовым.

На встречах обсуждены реформы в азербайджанской армии, подчеркнута важность дальнейшего развития совместного сотрудничества и обмена опытом в области военного образования.