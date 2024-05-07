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В Баку прошла встреча с делегацией Национального университета обороны Пакистана

В Баку прошла встреча с делегацией Национального университета обороны Пакистана В Национальном университете обороны прошла встреча с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией Национального университета обороны Пакистана.
Армия
7 мая 2024 г. 18:57
В Баку прошла встреча с делегацией Национального университета обороны Пакистана

В Национальном университете обороны прошла встреча с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией Национального университета обороны Пакистана.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала гости посетили Аллею шехидов, где возложили цветы на могилы наших сограждан, отдавших жизни во имя независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

На встрече были затронуты реформы, проводимые в последние годы в области военного образования в азербайджанской армии по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, и применяемые технологические инновации.

После представления брифингов об истории создания, системе образования и учебных процессах в обоих университетах были обсуждены перспективы развития сотрудничества в области военного образования, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Затем гости оставили запись в Книге почетных гостей. В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков.

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Версия на английском языке ФотоMeeting held with delegation of Pakistan National Defense University
Версия на азербайджанском языке ФотоPakistanın Milli Müdafiə Universitetinin nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

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