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Спецназ ВМС Азербайджана принимает участие в международных учениях Anatolian Phoenix-2024 в Конье

Спецназ ВМС Азербайджана принимает участие в международных учениях Anatolian Phoenix-2024 в Конье В городе Конья Турецкой Республики проходят международные поисково-спасательные учения Anatolian Phoenix-2024.
Армия
7 мая 2024 г. 10:12
Спецназ ВМС Азербайджана принимает участие в международных учениях Anatolian Phoenix-2024 в Конье

В городе Конья Турецкой Республики проходят международные поисково-спасательные учения Anatolian Phoenix-2024.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На предварительном этапе с участниками учений проведен брифинг, в ходе которого подробно рассказано о цели, сценарии, месте проведения учений, задачах, которые будут выполнены на различных этапах, и правилах безопасности.

В учениях с участием военнослужащих разных стран Азербайджан представляют группа личного состава парашютно-десантной и поисково-спасательной служб ВВС, средства авиации, а также спецназ ВМС.

Учения Anatolian Phoenix-2024 продлятся до 17 мая.

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Версия на английском языке ФотоSpecial forces of Azerbaijani Navy taking part in Anatolian Phoenix-2024 in Konya
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan xüsusi təyinatlılarının iştirakı ilə "Anadolu Ankası - 2024" beynəlxalq axtarış-xilasetmə təlimi keçirilir

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