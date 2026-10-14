"Встреча соколов-2026": Осуществлены полеты самолетов и вертолетов
- 14 октября, 2026
- 18:22
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На проводимых в Азербайджане совместных тактико-летных учениях "Встреча соколов-2026" отработаны действия по применению авиационных средств.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
В соответствии с планом сначала военнослужащим был представлен брифинг, в ходе которого были уточнены поставленные задачи, последовательность их выполнения и порядок организации полетов.
Затем были даны соответствующие поручения по обеспечению координации действий участников и планомерному выполнению предусмотренных действий.
На очередном этапе учений состоялись полеты самолётов и вертолётов. В ходе полётов были отработаны действия по применению авиационных средств и выполнению определенных оперативных задач.
Основная цель учений, в которых участвуют военнослужащие, авиационные средства и средства противовоздушной обороны Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов, заключается в повышении профессиональной подготовки личного состава, расширении обмена опытом и совершенствовании возможностей совместных действий.
Отметим, что совместные лётно-тактические учения "Встреча соколов-2026" продлятся до 20 октября.