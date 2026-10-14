"Встреча соколов-2026": Осуществлены полеты самолетов и вертолетов

На проводимых в Азербайджане совместных тактико-летных учениях "Встреча соколов-2026" отработаны действия по применению авиационных средств.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В соответствии с планом сначала военнослужащим был представлен брифинг, в ходе которого были уточнены поставленные задачи, последовательность их выполнения и порядок организации полетов.

Затем были даны соответствующие поручения по обеспечению координации действий участников и планомерному выполнению предусмотренных действий.

На очередном этапе учений состоялись полеты самолётов и вертолётов. В ходе полётов были отработаны действия по применению авиационных средств и выполнению определенных оперативных задач.

Основная цель учений, в которых участвуют военнослужащие, авиационные средства и средства противовоздушной обороны Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов, заключается в повышении профессиональной подготовки личного состава, расширении обмена опытом и совершенствовании возможностей совместных действий.

Отметим, что совместные лётно-тактические учения "Встреча соколов-2026" продлятся до 20 октября.