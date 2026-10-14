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    "Şahinlərin Görüşü-2026": Təyyarə və helikopterlərin uçuşları həyata keçirilib

    Hərbi
    • 14 oktyabr, 2026
    • 18:10
    Şahinlərin Görüşü-2026: Təyyarə və helikopterlərin uçuşları həyata keçirilib

    Azərbaycanda keçirilən "Şahinlərin Görüşü-2026" müştərək taktiki-uçuş təlimində Aviasiya vasitələrinin tətbiqi üzrə fəaliyyətlər məşq etdirilib.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, plana uyğun olaraq əvvəlcə hərbi qulluqçulara brifinq təqdim edilib, qarşıya qoyulan vəzifələr, onların yerinə yetirilmə ardıcıllığı və uçuşların təşkili qaydaları dəqiqləşdirilib.

    Sonra iştirakçılar arasında koordinasiyanın təmin edilməsi, eləcə də nəzərdə tutulan fəaliyyətlərin plan üzrə həyata keçirilməsi ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verilib.

    Təlimin növbəti mərhələsində təyyarə və helikopterlərin uçuşları həyata keçirilib. Uçuşlar zamanı aviasiya vasitələrinin tətbiqi və müəyyən edilmiş əməliyyatların yerinə yetirilməsi üzrə fəaliyyətlər məşq etdirilib.

    Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin hərbi qulluqçularının, aviasiya və hava hücumundan müdafiə vasitələrinin qatıldığı təlimin əsas məqsədi şəxsi heyətin peşəkar hazırlığının artırılması, qarşılıqlı təcrübə mübadiləsini genişləndirilməsi və birgə fəaliyyət imkanlarının təkmilləşdirilməsidir.

    Qeyd edək ki, "Şahinlərin Görüşü-2026" müştərək taktiki-uçuş təlimi oktyabrın 20-dək davam edəcək.

    "Şahinlərin Görüşü-2026": Təyyarə və helikopterlərin uçuşları həyata keçirilib

    Şahinlərin Görüşü-2026: Təyyarə və helikopterlərin uçuşları həyata keçirilib
    Şahinlərin Görüşü-2026: Təyyarə və helikopterlərin uçuşları həyata keçirilib
    Şahinlərin Görüşü-2026: Təyyarə və helikopterlərin uçuşları həyata keçirilib
    Şahinlərin Görüşü-2026: Təyyarə və helikopterlərin uçuşları həyata keçirilib
    Şahinlərin Görüşü-2026: Təyyarə və helikopterlərin uçuşları həyata keçirilib
    Şahinlərin Görüşü-2026: Təyyarə və helikopterlərin uçuşları həyata keçirilib
    Şahinlərin Görüşü-2026: Təyyarə və helikopterlərin uçuşları həyata keçirilib
    Şahinlərin Görüşü-2026: Təyyarə və helikopterlərin uçuşları həyata keçirilib
    Şahinlərin Görüşü-2026: Təyyarə və helikopterlərin uçuşları həyata keçirilib
    Şahinlərin Görüşü-2026: Təyyarə və helikopterlərin uçuşları həyata keçirilib
    Şahinlərin Görüşü-2026: Təyyarə və helikopterlərin uçuşları həyata keçirilib
    Hərbi təlimlər Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN)
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