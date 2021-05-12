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Войска Азербайджанской армии проведут учения

Войска Азербайджанской армии проведут учения Учения продлятся до 20 мая
Армия
12 мая 2021 г. 14:30
Войска Азербайджанской армии проведут учения
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Согласно плану, утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым, с 16 мая в Азербайджанской армии начнутся учения с привлечением видов войск.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В учениях под руководством министра обороны будет задействовано до 15 000 человек личного состава военнослужащих, до 300 единиц танков и другой бронетехники, до 400 ракетно-артиллерийских установок различного калибра, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов различного назначения.

В учениях основное внимание будет уделено управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск с учетом боевого опыта, накопленного в Отечественной войне, в том числе совершенствованию боевого слаживания и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения.

В ходе учений, которые продлятся до 20 мая, войска в тоже время выполнят задачи по предотвращению провокаций незаконных вооруженных формирований и проведению контропераций по нейтрализации террористов.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army to conduct exercises
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusu təlimlərə başlayır

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