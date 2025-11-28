Военный эксперт: Азербайджан является примером для стран ЦА по перевооружению армии

Азербайджан проводит многовекторную политику перевооружения армии.

Об этом казахстанскому бюро Report заявил казахстанский военный эксперт Амангельды Курметулы.

"На этом военном параде в Азербайджане (8 ноября – ред.) мы увидели как абсолютно новые виды вооружений, так и модернизированные старые образцы. Азербайджан вооружает свою армию многовекторно - закупая технику из разных стран и одновременно модернизируя старые системы", - сказал он.

Эксперт акцентировал внимание на нескольких моментах. Во-первых, в Азербайджане на вооружение приняты китайско-пакистанские истребители JF-17, и они уже были показаны на параде. Во-вторых, на параде показан зенитный ракетный комплекс HQ-9: "Это тоже система китайского производства, и сегодня она считается одной из качественных дальнобойных систем ПВО".

Курметулы подчеркнул, что Азербайджан последовательно усиливает свою систему ПВО.

"Отдельная тема - турецкие вооружения, особенно беспилотники. Мы привыкли рассматривать Bayraktar, Anka и другие беспилотники только как ударные системы, но у них есть и другая важная функция - разведка и обнаружение целей. Их оптика, системы целеуказания и возможность интеграции с различными платформами со временем только улучшаются. Из этого видно, что в азербайджанской армии растет доля турецких технологий", - подчеркнул он.

Военный эксперт также привлек внимание к артиллерийскому оружию, которое имеется на вооружении азербайджанской армии: "На параде мы увидели современные образцы - сербские, чешские и другие. Это колесная артиллерия. Она маневренная: удар нанесен - и сразу смена позиции. Старые советские системы - такие как "Гвоздика" или 2С19 "Мста-С" - передвигаются медленнее, они гусеничные и требуют больше времени на смену огневой позиции. Таким образом, Азербайджан делает ставку на мобильность, скорость и гибкость", - отметил он.

Амангельды Курметулы считает, что Азербайджан перевооружение армии осуществляет по двум направлениям: закупка технологий по всему миру и собственное производство.

Он отметил, что на параде в Азербайджане также показали морские ударные дроны: "Война России и Украины показала насколько такие системы эффективны. И теперь Азербайджан тоже владеет подобными технологиями. Хотя Каспий - закрытое море, эта техника может иметь стратегическое значение для безопасности".

Курметулы подчеркнул, что перевооружение азербайджанской армии осуществляется с учетом имеющихся вызовов, включая обеспечение безопасности, борьбы с терроризмом.

Эксперт добавил, что Азербайджан сегодня является примером для других тюркских стран и государств Центральной Азии (ЦА) по вопросу модернизации армии. При этом ключевыми моментами этого является диверсификация поставок, а также развитие совместного производства с дружественными странами. В частности, этот процесс осуществляется в сотрудничестве с Турцией, Пакистаном и другими странами.

"Наши казахстанские военные очень уважают Военно-морские силы Азербайджана. В следующем году ожидается участие азербайджанских кораблей в совместных учениях, и по моей информации в них будут задействованы корабли водоизмещением 750 тонн - это серьезные суда", - подчеркнул он.