İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Hərbi ekspert: Azərbaycan ordunun modernləşdirilməsi məsələsində ölkələr üçün örnəkdir

    Hərbi
    • 28 noyabr, 2025
    • 16:39
    Hərbi ekspert: Azərbaycan ordunun modernləşdirilməsi məsələsində ölkələr üçün örnəkdir

    Azərbaycan ordunun yenidən silahlanması üzrə çoxşaxəli siyasət yürüdür.

    Bunu "Report"un Qazaxıstan bürosuna qazaxıstanlı hərbi ekspert Amangeldi Kurmetulı bildirib.

    "Azərbaycanda keçirilən hərbi paradda (8 noyabr - red.) biz həm tamamilə yeni silah növlərini, həm də modernləşdirilmiş köhnə nümunələri gördük. Azərbaycan müxtəlif ölkələrdən texnika alaraq və eyni zamanda köhnə sistemləri modernləşdirərək öz ordusunu çoxşaxəli şəkildə silahlandırır", - o bildirib.

    A.Kurmetulı hesab edir ki, Azərbaycan ordunun yenidən silahlanmasını iki yolla - bütün dünyadan texnologiyalar almaqla və yerli istehsal vasitəsilə həyata keçirir.

    O qeyd edib ki, paradda həmçinin dəniz zərbə dronları da nümayiş etdirilib: "Rusiya-Ukrayna müharibəsi bu cür sistemlərin nə qədər effektiv olduğunu göstərdi. Artıq Azərbaycan da belə texnologiyalara sahibdir. Xəzər dənizi qapalı dəniz olsa da, bu texnika təhlükəsizlik üçün strateji əhəmiyyət daşıya bilər".

    A.Kurmetulı vurğulayıb ki, Azərbaycan Ordusunun yenidən silahlanması mövcud çağırışlar, o cümlədən təhlükəsizliyin təmin edilməsi, terrorla mübarizə nəzərə alınaraq həyata keçirilir.

    Ekspert əlavə edib ki, bu gün Azərbaycan ordunun modernləşdirilməsi məsələsində digər Türkdilli ölkələr və Mərkəzi Asiya dövlətləri üçün örnəkdir. Bunun əsas aspektləri tədarükün şaxələndirilməsi, həmçinin dost ölkələrlə birgə istehsalın inkişafıdır. Xüsusilə, bu proses Türkiyə, Pakistan və digər ölkələrlə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilir.

    "Bizim qazaxıstanlı hərbçilərimiz Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinə çox böyük hörmət edir. Gələn il Azərbaycan gəmilərinin birgə təlimlərdə iştirakı gözlənilir və məndə olan məlumata görə, təlimlərdə 750 ton su tutumu olan gəmilər iştirak edəcək", - o vurğulayıb.

    Qazaxıstan ekspert Azərbaycan ordu
    Военный эксперт: Азербайджан является примером для стран ЦА по перевооружению армии
    Military expert: Azerbaijan - model for Central Asian countries in terms of military rearmament

    Son xəbərlər

    17:00

    Dayə kimi çalışdığı evdən 60 min manatlıq qızıl oğurlamaqda şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Hadisə
    16:59
    Foto

    Misir Azərbaycana mina təhlükəsi ilə mübarizə istiqamətində dəstək göstərə bilər

    Daxili siyasət
    16:59
    Foto

    "Xurşidbanu Natəvan" təqaüd proqramı üzrə müsabiqə qalibləri mükafatlandırılıb

    Din
    16:55
    Foto

    Papoyan İstanbulda Azərbaycanın kənd təsərrüfatı naziri ilə görüşüb

    Region
    16:54

    Gələn həftə Merts və Netanyahu arasında görüş olacaq

    Digər ölkələr
    16:53

    Rəşad Sadıqov: "Kəpəz" üzərində vacib qələbə qazandıq"

    Futbol
    16:53

    Azərbaycan–Çin əməkdaşlığı çərçivəsində Naxçıvan məktəbləri rəqəmsallaşdırılır

    Elm və təhsil
    16:45

    Türkiyədə fabrikdə iki işçi dəmir təbəqənin altında qalaraq ölüb

    Region
    16:44
    Foto

    Akademik Musiqili Teatrın "Sən – Kralsan!" tamaşası Brodveyin ən yaxşı müziklları ilə müqayisə edilə bilər

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti