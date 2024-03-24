Военнослужащий азербайджанской армии совершил самоубийство

В Шамкирскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий №-ской воинской части Министерства обороны рядовой Багиров Эльджан Эмин оглы покончил с собой, применив огнестрельное оружие.

В Шамкирскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий №-ской воинской части Министерства обороны рядовой Багиров Эльджан Эмин оглы покончил с собой, применив огнестрельное оружие.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры.

"На основании поступившей информации сотрудниками Шамкирской военной прокуратуры и управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджанской Республики был проведен осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств были изъяты предметы, представляющие значимость для дела, а также взяты показания и выполнены другие действия.

По данному факту в Шамкирской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены различные экспертизы, проведены необходимые следственные действия.

В настоящее время продолжается расследование, будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства", - говорится в заявлении.