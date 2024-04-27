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Азербайджанские военные находятся в Италии для участия в международных морских соревнованиях

Азербайджанские военные находятся в Италии для участия в международных морских соревнованиях
Армия
27 апреля 2024 г. 11:34
Азербайджанские военные находятся в Италии для участия в международных морских соревнованиях

Группа военнослужащих Военно-морских сил Азербайджана находится с визитом в Италии для участия в международных морских соревнованиях, которые пройдут в городе Ливорно.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В рамках визита военнослужащие встретились с командованием Военно-морской академии Италии и мэром города Ливорно.

Также азербайджанские военные совместно с представителями других стран-участниц приняли участие в параде и церемонии передачи флагов, а также на занятиях, проводимых в целях подготовки к соревнованиям.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani servicemen take part in Int’l Seamanship Competition in Italy
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan hərbçiləri İtaliyada beynəlxalq dənizçilik yarışlarında iştirak edəcəklər

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