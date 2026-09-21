Военнослужащие Узбекистана прибыли в Азербайджан для совместных учений

Военнослужащие Вооруженных сил Узбекистана прибыли в Азербайджан для участия в совместных военных учениях "Сила Единства - 2026".

Как сообщили Report в Министерстве обороны, делегацию встретили в Международном аэропорту Физули, после чего военнослужащих разместили в районе проведения учений и решили вопросы их бытового и материально-технического обеспечения.