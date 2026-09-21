Военнослужащие Узбекистана прибыли в Азербайджан для совместных учений
Армия
- 21 сентября, 2026
- 13:25
Военнослужащие Вооруженных сил Узбекистана прибыли в Азербайджан для участия в совместных военных учениях "Сила Единства - 2026".
Как сообщили Report в Министерстве обороны, делегацию встретили в Международном аэропорту Физули, после чего военнослужащих разместили в районе проведения учений и решили вопросы их бытового и материально-технического обеспечения.
Военнослужащие Узбекистана прибыли в Азербайджан для совместных учений
Последние новости
01:25
Глава ЦРУ встретился с президентом Украины в ИрландииДругие страны
00:49
В Румынии обнаружили останки умерших во время пандемии COVID-19Другие страны
00:13
Фото
Министр энергетики Сербии: Оснований для беспокойства по поводу поставок топлива нетДругие страны
23:47
Bloomberg: Лондон может поддержать Эр-Рияд в конфликте с хуситамиДругие страны
23:39
КСИР: США и Израиль рано или поздно должны согласиться покинуть регионВ регионе
23:24
Главного арбитра матча "Атлетико" — "Реал" дисквалифицируют минимум на две игрыФутбол
23:11
Фото
Эрдоган встретился с президентом Вьетнама в Нью-ЙоркеВ регионе
23:06
Джейхун Байрамов принял участие в неформальном обеде Всемирного экономического форумаВнешняя политика
22:56