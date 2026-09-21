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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Военнослужащие Узбекистана прибыли в Азербайджан для совместных учений

    Армия
    • 21 сентября, 2026
    • 13:25
    Военнослужащие Узбекистана прибыли в Азербайджан для совместных учений

    Военнослужащие Вооруженных сил Узбекистана прибыли в Азербайджан для участия в совместных военных учениях "Сила Единства - 2026".

    Как сообщили Report в Министерстве обороны, делегацию встретили в Международном аэропорту Физули, после чего военнослужащих разместили в районе проведения учений и решили вопросы их бытового и материально-технического обеспечения.

    Военнослужащие Узбекистана прибыли в Азербайджан для совместных учений

    Военнослужащие Узбекистана прибыли в Азербайджан для совместных учений
    Военнослужащие Узбекистана прибыли в Азербайджан для совместных учений
    Военнослужащие Узбекистана прибыли в Азербайджан для совместных учений
    Военнослужащие Узбекистана прибыли в Азербайджан для совместных учений
    Военнослужащие Узбекистана прибыли в Азербайджан для совместных учений

    Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана) Аэропорт Физули Азербайджано-узбекистанские отношения
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    Özbəkistan hərbçiləri birgə təlim üçün Azərbaycana gəlib
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    Uzbek delegation arrives in Azerbaijan for joint miltary exercise

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