Özbəkistan hərbçiləri birgə təlim üçün Azərbaycana gəlib
Hərbi
- 21 sentyabr, 2026
- 13:21
Özbəkistan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyəti "Birliyin Gücü – 2026" birgə hərbi təlimində iştirak etmək üçün Azərbaycana gəliblər.
Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, heyətin Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında qarşılanması, təlim ərazisində yerləşdirilməsi, məişət və təminat məsələlərinin həlli üzrə müvafiq işlər yerinə yetirilib.
Özbəkistan hərbçiləri birgə təlim üçün Azərbaycana gəlib
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