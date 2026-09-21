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    Özbəkistan hərbçiləri birgə təlim üçün Azərbaycana gəlib

    Hərbi
    • 21 sentyabr, 2026
    • 13:21
    Özbəkistan hərbçiləri birgə təlim üçün Azərbaycana gəlib

    Özbəkistan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyəti "Birliyin Gücü – 2026" birgə hərbi təlimində iştirak etmək üçün Azərbaycana gəliblər.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, heyətin Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında qarşılanması, təlim ərazisində yerləşdirilməsi, məişət və təminat məsələlərinin həlli üzrə müvafiq işlər yerinə yetirilib.

    Özbəkistan hərbçiləri birgə təlim üçün Azərbaycana gəlib

    Özbəkistan hərbçiləri birgə təlim üçün Azərbaycana gəlib
    Özbəkistan hərbçiləri birgə təlim üçün Azərbaycana gəlib
    Özbəkistan hərbçiləri birgə təlim üçün Azərbaycana gəlib
    Özbəkistan hərbçiləri birgə təlim üçün Azərbaycana gəlib
    Özbəkistan hərbçiləri birgə təlim üçün Azərbaycana gəlib

    Hərbi təlimlər Özbəkistan Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN)
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    Военнослужащие Узбекистана прибыли в Азербайджан для совместных учений
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    Uzbek delegation arrives in Azerbaijan for joint miltary exercise

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